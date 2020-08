Campania, mini zona rossa a Sant’Antonio Abate. Chiusi La Sonrisa e Villa Palmentiello (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato una nuova ordinanza con cui introduce una mini-zona rossa a Sant’Antonio Abate e chiude, fino al 25 agosto, due strutture ricettive, l’hotel “La Sonrisa”, celebre per il programma televisivo “Il boss delle Cerimonie”, e l’hotel “Villa Palmentiello”. Prima della riapertura, le due strutture dovranno essere disinfettate e sanificate. Non solo. I cittadini campani che negli ultimi 14 giorni hanno partecipato a feste o a eventi nelle due strutture dovranno sottoporsi a isolamento domiciliare volontario per 14 giorni a decorrere dalla data dell’evento. La zona rossa è limitata a via Croce di ... Leggi su ilnapolista

