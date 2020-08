Camorra, tre cadaveri ritrovati undici anni dopo l’omicidio a Mugnano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vittime di lupara bianca il capozona Doberman, il figlio e l’autista, ritrovati cadavere undici anni dopo l’omicidio a Mugnano in un cimitero della Camorra. Ai piedi della Circumvallazione esterna di Mugnano è stato rinvenuto dopo numerose indagini il cimitero improvvisato della Camorra. I cadaveri delle tre vittime di lupara bianca sono stati ritrovati sepolti qui. … L'articolo Camorra, tre cadaveri ritrovati undici anni dopo l’omicidio a Mugnano proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

