Camion perde carico di pomodori all’imbocco della tangenziale: solo tanta paura (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Qualche disagio e una discreta dose di paura questa sera all’imbocco della tangenziale in direzione Napoli. Un Camion, di una ditta sannita, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Stradale ha perso il proprio carico di pomodori, facendo finire la merce sulla carreggiata. Lo svincolo di Capodimonte è rimasto di fatto chiuso per poco meno di un’ora per permettere la pulizia del manto stradale. Operazione portata a termine con l’ausilio dell’Anas, in modo da mettere di nuovo l’arteria in sicurezza. Nessun problema, fortunatamente, per l’autista del Camion. L'articolo Camion perde ... Leggi su anteprima24

