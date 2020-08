Callejon lascia il Napoli, Koulibaly lo saluta: “Sei un vero amico” (Di mercoledì 12 agosto 2020) José Maria Callejon è vicino a lasciare il Napoli. L'esterno spagnolo concluderà il suo rapporto con il club azzurro dopo sette stagioni che gli hanno permesso di festeggiare la conquista di due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Ma ora il giocatore sente la necessità di cambiare aria e di tuffarsi in una nuova avventura.caption id="attachment 741003" align="alignnone" width="1024" Celljon Napoli (Getty Images)/captionAMICIZIACallejon ha lasciato un ricordo intenso nel gruppo del Napoli come dimostrano le parole di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha postato su Twitter una foto con una didascalia inequivocabile: "Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Callejon lascia il Napoli, Koulibaly lo saluta: 'Sei un vero amico' - - eantoniopolonia : RT @lUltimoUomo: «Mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore». Con queste parole Insigne ha salutato il compagno Callejon che l… - gian_laino : RT @lUltimoUomo: «Mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore». Con queste parole Insigne ha salutato il compagno Callejon che l… - LDegeri : RT @lUltimoUomo: «Mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore». Con queste parole Insigne ha salutato il compagno Callejon che l… - AndreaStair : RT @lUltimoUomo: «Mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore». Con queste parole Insigne ha salutato il compagno Callejon che l… -