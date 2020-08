Calendario Champions League 2019/2020: gironi, risultati e sorteggi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calendario Champions League 2019/2020: gruppi, risultati e sorteggi del torneo A Montecarlo, nel palcoscenico del Grimaldi Forum, giovedì 29 agosto 2019 è stato effettuato il sorteggio della Fase a gironi della Champions League 2019/2020. Nell’urna anche 4 squadre italiane: oltre ai campioni d’Italia della Juventus anche il Napoli, l’Inter e l’Atalanta, debuttante assoluta nel torneo. Dopo la fase a gironi, 3 di loro si sono qualificate agli ottavi di finale: Juventus, Napoli e la sorprendente Atalanta, mentre l’Inter, piazzatasi al 3° posto, è retrocessa nella fase ad eliminazione ... Leggi su calcionews24

Ottavi di finale Champions League 2019/2020: a che ora e dove vedere le partite di stasera 12 e 13 agosto in diretta streaming e TV. Quali guardare in chiaro e su Sky. Torna la Champions League 2019/2 ...Un calciatore del Barcellona è risultato positivo al test per il coronavirus. È stata la stessa società catalana ad annunciare la notizia in un comunicato ufficiale. Non si tratta di un tesserato che ...