Calciomercato serie C LIVE: Pro Vercelli, Gilardino verso la permanenza (Di mercoledì 12 agosto 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Mercoledì 12 agosto 19.20 Pro Vercelli, Gilardino verso la permanenza – Il tecnico può rimanere, ma la Juventus under 23 sonda il terreno. 18.45 Mopoli, idea Petta per la difesa – Nuova idea per la difesa del Monopoli. Secondo quanto riportato da tuttocalciopuglia.com, il club biancoverde starebbe valutando Andrea Petta. 18.00 Pro Patria, arriva Greco – Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’AS Roma le ... Leggi su calcionews24

GoalItalia : Solo pochi anni fa si ritagliò un ruolo da protagonista assoluto del calciomercato ?? Nella sua rosa figuravano cam… - SkySport : Serie B, Monza scatenato: firma anche Giulio Donati per la difesa - Eurosport_IT : La Juventus è pronta rivoluzionare il proprio attacco ?? Anche Paulo Dybala potrebbe salutare Torino ??… - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, intrigo Pochettino-Eriksen | Che scambio in Serie A! - sportli26181512 : Spal, ufficiale l'arrivo di Marino. Il Brescia sceglie Delneri. Le news: Le due squadre retrocesse dalla Serie A ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato, news e tutte le trattative di oggi: le ultimissime Sky Sport Parma: ore decisive per l’annuncio del nuovo direttore sportivo

Sono in corso le ultime valutazioni da parte della società, poi arriverà l’atteso annuncio con il nome del nuovo direttore sportivo del Parma. La fumata bianca arriverà oggi o più probabilmente domani ...

CALCIO VIRTUALE: Salernitana e Serie B tornano su eFootball Pes 2021

A fianco del calcio giocato c’è anche quello virtuale. Chi non mai sognato di ripetere le imprese dei propri beniamini con il pad in mano, cercando di replicare quanto visto in tv o sugli spalti? Anch ...

Sono in corso le ultime valutazioni da parte della società, poi arriverà l’atteso annuncio con il nome del nuovo direttore sportivo del Parma. La fumata bianca arriverà oggi o più probabilmente domani ...A fianco del calcio giocato c’è anche quello virtuale. Chi non mai sognato di ripetere le imprese dei propri beniamini con il pad in mano, cercando di replicare quanto visto in tv o sugli spalti? Anch ...