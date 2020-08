Calciomercato Parma – Ecco il nuovo ds (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Parma, dopo i colloqui con con il vicedirettore sportivo dell’Inter Dario Baccin e con il ds del Cittadella Stefano Marchetti, ha deciso che sarà Marcello Carli il nuovo direttore sportivo del club emiliano. Per l’ufficialità manca solo la risoluzione del contratto tra Carli e il Cagliari ma è solo questioni di formalità a breve ci saranno le firme. MARCELLO CARLI Marcello Carli, classe ’64, è stato calciatore a livello di serie C e tra la metà degli anni ’80 e la fine dei 90’ ha vestito le maglie di Cerretese, Massese, Carrarese, Empoli e Livorno. A Empoli ha poi ricoperto incarichi di responsabile del settore giovanile, di direttore sportivo e direttore generale. Ha vissuto l’esperienza di due anni a Cagliari, dove era arrivato ad aprile 2018 ed è ... Leggi su giornal

Continuano i colpi di mercato del Monza per la Serie B. Dopo gli arrivi di Christian Gytkjaer e Mirko Maric in attacco e i passi in avanti per Antonino Barillà dal Parma a centrocampo, il club brianzo ...Importanti novità per il Monza. Dopo aver comprato il danese Gytkjaer, infatti, è stato ufficializzato l’acquisto di Mirko Maric. Ma non solo, sembra che il club stia per chiudere anche la trattativa ...