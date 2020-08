Calciomercato Palermo, sfuma anche Colpani: il centrocampista ha detto sì al Monza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Andrea Colpani sarà un nuovo giocatore del Monza.Il centrocampista classe '99, profilo ampiamente sondato dal duo dirigenziale Sagramola-Castagnini, a cui è stato affidato l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità al Palermo, potrebbe presto giungere in Brianza con la formula del prestito con diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo in caso di promozione in Serie A. L'accordo tra le due parti - scrive il portale 'Gianlucadimarzio.com' -, è ormai alle battute finali.A nulla sono serviti, dunque, i buoni rapporti tra i vertici manageriali della società rosanero e l'Atalanta, club che detiene il cartellino di Colpani, che dopo un'ottima stagione a Trapani in Serie B, dove ha collezionato 36 presenze e 4 ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, sfuma anche Colpani: il centrocampista ha detto sì al #Monza - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, sfuma anche Colpani: il centrocampista ha detto sì al #Monza - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, sfuma anche Colpani: il centrocampista ha detto sì al #Monza - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Palermo, offerto un biennale a Boscaglia - MarcoSforzato : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Panchina #Palermo, c'è l'accordo con #Boscaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, occhio agli svincolati: Polidori e Panizzi nel mirino. Peretti e Langella… Mediagol.it Mario Balotelli compie 30 anni e non sa a che punto è la sua carriera né il suo futuro

"Non accade nulla, nessuno arriva, nessuno se ne va, è terribile!". Partendo da questa frase di Samuel Beckett potremmo riassumere la carriera di Mario Balotelli, che oggi compie 30 anni ma di cui tan ...

Calciomercato Juventus, richiesta monstre di Dybala | Cessione record!

I discorsi per il rinnovo fra Dybala e la Juventus sono arrivati ad un bivio: accontentare le richieste dell’argentino oppure operare una cessione da record. L’ultima immagine della stagione della Juv ...

"Non accade nulla, nessuno arriva, nessuno se ne va, è terribile!". Partendo da questa frase di Samuel Beckett potremmo riassumere la carriera di Mario Balotelli, che oggi compie 30 anni ma di cui tan ...I discorsi per il rinnovo fra Dybala e la Juventus sono arrivati ad un bivio: accontentare le richieste dell’argentino oppure operare una cessione da record. L’ultima immagine della stagione della Juv ...