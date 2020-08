Calciomercato Juventus, Pistocchi sgancia le bombe di mercato: “ecco il nuovo 3-4-1-2 di Pirlo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calciomercato Juventus – Arrivano vere e proprie bombe sul Calciomercato della Juventus. Una prima certezza è che il club bianconero ha in mente una mezza rivoluzione in vista della prossima stagione, la scelta di esonerare l’allenatore Maurizio Sarri e affidare la panchina ad Andrea Pirlo rappresenta un primo grande segnale sulle intenzioni della dirigenza. E’ vero che la squadra ha vinto il nono scudetto consecutivo, ma il club è arrivato ad una conclusione: è finito un ciclo e l’obiettivo è ripartire da un tecnico giovane e da una rosa da rivedere. Prevista una mezza rivoluzione. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato due tweet sul mercato in entrata ed uscita del ... Leggi su calcioweb.eu

Glongari : Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l’attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni per… - forumJuventus : TS: 'Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe diventare obiettiv… - DiMarzio : #Calciomercato | #InterMiami, #Matuidi arriverà a parametro zero dalla #Juventus - CalcioWeb : #Calciomercato #Juventus, #Pistocchi sgancia le bombe di mercato: 'ecco il nuovo 3-4-1-2 di Pirlo' - - FI69interista : @tvdellosport Per rivenderlo a 40 mln successivamente ??? #mandragora #Juve #Juventus #Calciomercato #12agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, conferme pesanti: “Paratici ha fatto l’offerta!” Juvenews.eu Calciomercato Milan – Piace Talles Magno: news dal Brasile

Il Milan vuole avere una squadra basata su un mix tra giocatori giovani ed esperti, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro. Un giovane talento che piace alla dirigenza rossonera è Talles Magn ...

Calciomercato Juventus, sogno Isco: gli aggiornamenti – Ultime CM.IT

Le ultime Isco e la Juventus si sono sfiorati tante volte negli ultimi anni ... Per due ragioni: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante lo scarso minutaggio vissuto negli ultimi mesi, ...

Il Milan vuole avere una squadra basata su un mix tra giocatori giovani ed esperti, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro. Un giovane talento che piace alla dirigenza rossonera è Talles Magn ...Le ultime Isco e la Juventus si sono sfiorati tante volte negli ultimi anni ... Per due ragioni: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante lo scarso minutaggio vissuto negli ultimi mesi, ...