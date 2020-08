Calciomercato Benevento: Ionita si avvicina. I dettagli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calciomercato Benevento: Artur Ionita si avvicina a grandi passi al club campano e potrebbe lasciare presto il Cagliari Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio Artur Ionita si avvicina a grandi passi al Benevento. Il centrocampista moldavo potrebbe presto lasciare il Cagliari per imbarcarsi in una nuova avventura con la squadra neopromossa di Inzaghi. Per Ionita, nel campionato appena concluso, 34 presenze e due gol. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

