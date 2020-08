Buongiorno dalla Borsa 12 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) (TeleBorsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,38% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 10.876,08 punti, in forte calo dell’1,89%. Tokyo conclude in progresso dello 0,41%, archiviando la sessione a 22.844 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dell’1,40% e chiude a 13.466,3 punti. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -0,79%. Composto ribasso per Amplifon, in flessione dell’1,38% sui ... Leggi su quifinanza

UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Sala di Giovanni da San Giovanni a #PalazzoPitti. Le finestre si sono appena spalancate al nuovo… - teatrolafenice : ?? «Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo» (Tiziano Terzani).… - UffiziGalleries : ??Ducks and lemons ?? in #BoboliGardens ! Buongiorno dalla Vasca dell'Isola ! - peeyonkou : RT @Sarita_Libre: Buongiorno Sono una migrante arrivata dalla Libia. Ero sana. Il Governo italiano però mi ha rinchiuso in questa stanza de… - fettadilimone : RT @Sarita_Libre: Buongiorno Sono una migrante arrivata dalla Libia. Ero sana. Il Governo italiano però mi ha rinchiuso in questa stanza de… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno da Positanonews. Eventi, Oroscopo, Offerte di Lavoro, Mercatino e Meteo di oggi Positanonews Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,38% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 10.876,08 punti, in forte ca ...

Benedetta Rossi dopo l’addio a Nuvola si prende una pausa: travolta sui social dall’affetto di chi la segue

Ieri sera Benedetta Rossi ha dato via social, una tristissima notizia. La foodblogger seguita da milioni di followers, ha da sempre con loro un legame molto stretto, viene considerata una di famiglia, ...

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,38% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 10.876,08 punti, in forte ca ...Ieri sera Benedetta Rossi ha dato via social, una tristissima notizia. La foodblogger seguita da milioni di followers, ha da sempre con loro un legame molto stretto, viene considerata una di famiglia, ...