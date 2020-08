Brexit, nonnino ha 101 anni e vive a Londra da 54 anni: italiano deve chiedere il consenso dei genitori per la residenza (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Brexit è ufficialmente entrata in vigore il 1 febbraio 2020. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha comportato ulteriori problemi da risolvere. Tra questi, l’istituzione del Settled status, che sostituisce il precedente permanent residence. Senza entrare troppo nei tecnicismi, i cittadini europei residenti in Gran Bretagna devono richiederlo per poter continuare ad avere determinati diritti. Ma non è così semplice: ne sa qualcosa Giovanni Palmiero. L’uomo infatti, originario di Decorata in provincia di Benevento, ha avuto un’amara sorpresa. Per richiedere il suddetto certificato ha dovuto connettersi attraverso un’app. Tuttavia, l’ex cuoco, di 101 anni, non ha potuto ultimare la richiesta, per via di un ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Brexit nonnino E adesso che facciamo noi italiani d'Inghilterra? Keep calm and carry on La Repubblica Brexit, nonnino ha 101 anni e vive a Londra da 54 anni: italiano deve chiedere il consenso dei genitori per la residenza

La Brexit è ufficialmente entrata in vigore il 1 febbraio 2020. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha comportato ulteriori problemi da risolvere. Tra questi, l’istituzione del Settled status ...

La Brexit è ufficialmente entrata in vigore il 1 febbraio 2020. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha comportato ulteriori problemi da risolvere. Tra questi, l’istituzione del Settled status ...