Brescia, svolta per la panchina: si avvicina Delneri (Di mercoledì 12 agosto 2020) , sarà il nuovo allenatore delle Rondinelle per il prossimo campionato di serie B Clamorosa accelerata nelle ultime ore: Luigi Delneri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Brescia. Inizialmente doveva essere il nuovo direttore tecnico, ma il presidente Massimo Cellino ha cambiato idea. Mercoledì ci sarà l’incontro tra le parti per la firma del contratto, contestualmente verrà risolto l’accordo con Diego Lopez. Delneri torna in panchina e guiderà le Rondinelle nel prossimo campionato di B. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato #Brescia, svolta in arrivo in panchina Tocca a #Delneri - g_brescia : Mancano meno di 50 giorni al #referendum per il taglio del numero dei parlamentari. Siamo vicini a una svolta stori… - Danyboy1991 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Brescia, svolta in arrivo in panchina Tocca a #Delneri - Palvinismo1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Brescia, svolta in arrivo in panchina Tocca a #Delneri - Mr9_88 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Brescia, svolta in arrivo in panchina Tocca a #Delneri -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia svolta Brescia, Delneri alle firme: sarà il nuovo allenatore GianlucaDiMarzio.com Brescia, svolta per la panchina: si avvicina Delneri

, sarà il nuovo allenatore delle Rondinelle per il prossimo campionato di serie B Clamorosa accelerata nelle ultime ore: Luigi Delneri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Brescia. Inizialment ...

Tonali vuole solo l’Inter, Marotta ha una certezza: l’affare si fa, ecco le cifre finali

Sta seguendo con interesse la scalata dell’Inter in Europa League, aspetta con pazienza la svolta nella trattativa con il Brescia e ha affidato a Bozzo il compito di chiudere il cerchio”. E se a Pirlo ...

, sarà il nuovo allenatore delle Rondinelle per il prossimo campionato di serie B Clamorosa accelerata nelle ultime ore: Luigi Delneri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Brescia. Inizialment ...Sta seguendo con interesse la scalata dell’Inter in Europa League, aspetta con pazienza la svolta nella trattativa con il Brescia e ha affidato a Bozzo il compito di chiudere il cerchio”. E se a Pirlo ...