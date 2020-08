Brescia, Delneri è il nuovo allenatore: domani la presentazione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gigi Delneri è il nuovo allenatore del Brescia. Il comunicato ufficiale del club lombardo che annuncia il nuovo allenatore Gigi Delneri è il nuovo allenatore del Brescia. Pochi minuti fa il club lombardo ha annunciato che l’ex tecnico dell’Udinese raccoglierà l’eredità di Diego Lopez (il quale ha risolto il contratto con le Rondinelle). domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Gigi Delneri come nuovo allenatore del Brescia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

