Brasile, coronavirus: oltre 100.000 morti, verso accordo per utilizzare vaccino russo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lo stato brasiliano di Parana si dice interessato al vaccino annunciato ieri dalla Russia. Si prevede che il vaccino Sputnik testato dai russi sarà disponibile nella seconda metà del 2021 Leggi su firenzepost

