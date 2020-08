Braccio di ferro privati-Regione Lazio sul tampone per il Coronavirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Continua il Braccio di ferro tra i centri di analisi privati e la Regione Lazio per la possibilità di effettuare i tamponi sul Coronavirus. “Anche ad Agosto i nostri centri rimangono aperti tutti i giorni e sono attrezzati per poter proseguire in modo sicuro - seguendo i protocolli - a fare tamponi" spiega Mariastella Giorlandino, amministratrice unica dei centri analisi Artemisia Lab. "Ci sembra di capire - continua - che l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato abbia autorizzato i cittadini, pagando in proprio, di fare i tamponi solo presso il 'driveInn' scelti dallo Spallanzani, dimenticando – forse volutamente?! – che ci sono decine di strutture accreditate pronte a fare i ... Leggi su iltempo

Tommy_JP_91 : Braccio di ferro con Mosca. In BY entravano tutte le merci che in Russia non potevano entrare a causa sanzioni. Non… - tempoweb : lo stop di d'amato #tampone #coronavirus #sanità #regionelazio #12agosto - CaseriLuca : @sandyitalienne @robertabj2010 @carlopagliani @Pedrito_ElDrito @MoriMrc @Calenda - elio_cnx : RT @GianandreaGaian: I turchi rinnovano il braccio di ferro nel Mediterraneo Orientale - chrisACM1899 : @RtnMilan No qui il braccio di ferro è per qualche centinaia di migliaia di euro, ancora peggio ahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Braccio ferro Crotone, per il candidato a sindaco continua il "braccio di ferro" nel centrodestra Corriere della Calabria Braccio di ferro privati-Regione Lazio sul tampone per il Coronavirus

Continua il braccio di ferro tra i centri di analisi privati e la Regione Lazio per la possibilità di effettuare i tamponi sul Coronavirus. “Anche ad Agosto i nostri centri rimangono aperti tutti i gi ...

Amiloidosi cardiaca da transtiretina: una patologia misconosciuta

Inserito il 19 luglio 2020 da admin. - cardiovascolare - segnala a: Un recente documento di consenso dell’American Heart Association (AHA) fa il punto sulla amiloidosi cardiaca da transtiretina, impor ...

Continua il braccio di ferro tra i centri di analisi privati e la Regione Lazio per la possibilità di effettuare i tamponi sul Coronavirus. “Anche ad Agosto i nostri centri rimangono aperti tutti i gi ...Inserito il 19 luglio 2020 da admin. - cardiovascolare - segnala a: Un recente documento di consenso dell’American Heart Association (AHA) fa il punto sulla amiloidosi cardiaca da transtiretina, impor ...