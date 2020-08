BPER Banca finanzia la Spal: 3 milioni con garanzia SACE (Di mercoledì 12 agosto 2020) BPER Banca ha definito con S.P.A.L. srl un’operazione di finanziamento a lungo termine di circa 3 milioni di euro, assistita dalle garanzie di SACE nell’ambito del programma garanzia Italia. Il finanziamento – si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale degli estensi – è tra i primi in Italia in ambito sportivo e promuoverà … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Rolfini_Antonio : RT @spalferrara: SPAL, BPER e Sace: insieme per ripartire ???? ?? - sportli26181512 : #Finanza #Notizie BPER Banca finanzia la Spal: 3 milioni con garanzia SACE: BPER Banca ha definito con S.P.A.L. srl… - CalcioFinanza : #Spal, da BPER Banca 3 milioni di finanziamento con garanzia #SACE - finance_commu : Bper Banca, 3 milioni alla Spal con garanzia Sace - - spalferrara_jpn : RT @spalferrara: SPAL, BPER e Sace: insieme per ripartire ???? ?? -