Bonus, quando la deputata sospesa dalla Lega diceva in Parlamento: “Abbiamo dovuto accettare l’elemosina da 600 euro” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Ancora piangiamo i nostri morti, ci siamo chiusi in casa tre mesi e abbiamo accettato l’elemosina dei 600 euro“. Si apriva così l’intervento di Elena Murelli, che a nome del proprio gruppo parlamentare, la Lega, interveniva alla Camera durante il dibattito sull’istituzione della giornata della memoria per la vittime da Covid-19 (fissata per il 18 di marzo, la notte delle bare sui camion dell’esercito che sfilavano per Bergamo). Murelli è una dei tre deputati ad aver richiesto e ottenuto proprio quel Bonus da 600 euro (poi aumentati a mille) che lo Stato ha garantito in piena emergenza a partite Iva e autonomi e che lei stessa ha definito “elemosina”, e che la Lega ha deciso di sospendere insieme al colLega Dara. Più avanti, quel giorno, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

