Bonus PC e tablet da 500 euro, il via libero da Bruxelles (Di mercoledì 12 agosto 2020) Molte sono state le famiglie che con la didattica a distanza si sono trovate in seria difficoltà a causa della mancanza di connessione internet o di un computer che permettesse ai figli di seguire le lezioni online. Proprio per questo motivo molte scuole hanno concesso in comodato d’uso agli studenti con famiglie disagiate i PC della scuola o quelli acquistati con i fondi stanziati da governo e regioni. Ed ora, con i fondi del recovery fund dovrebbe arrivare l’atteso Bonus 500 euro per l’acquisto di pc e tablet e per il finanziamento della connessione internet delle famiglie che si trovano in situazione di disagio economico. Per approfondire invito a leggere anche l’articolo: Scuola e didattica a distanza, nuovi fondi per pc e connessione A confermare l’attuazione del Bonus ... Leggi su notizieora

