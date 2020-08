Bonus Iva, il Governo costretto a fare in fretta. La Castelli spiega le ragioni della norma: “Era importante che arrivasse nel giro di pochissimi giorni” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Che ci sia un deputato M5S tra i “furbetti” del Bonus “è da accertare” ma “sicuramente chi non rispetta i nostri principi va tenuto fuori”. Lo afferma la viceministra dell’Economia Laura Castelli in una intervista a Repubblica. “Il problema – aggiunge – sono i consiglieri regionali, i governatori, gli assessori che certo non possono dire lo stesso perché spesso prendono stipendi simili a quelli dei parlamentari, abbiamo scritto una norma generale, che non lasciasse fuori nessuno e arrivasse nel giro di pochissimi giorni”. Quella norma – ha aggiunto il ministro – è stata fatta su 11 categorie di professionisti e partite Iva con un unico obiettivo: arrivare in ... Leggi su lanotiziagiornale

