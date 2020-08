Bonus Iva, il Garante della privacy avvia l’istruttoria nei confronti dell’Inps. Fico valuta quale strada seguire per ottenere i nomi dei furbetti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato, questa mattina, una richiesta di informazioni all’Inps e ha aperto una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’Istituto rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari del Bonus destinato alle partite Iva e percepito anche da parlamentari e altri amministratori. Il Garante, Pasquale Stanzione, chiede all’Inps di conoscere, in particolare, “quale sia la base giuridica del trattamento effettuato sui dati personali dei soggetti interessati; l’origine e tipi di dati personali trattati, riferiti alla carica di parlamentare e amministratore locale e regionale. Il Garante, inoltre, vuole verificare anche la regolarità delle modalità “con cui è stato effettuato il ... Leggi su lanotiziagiornale

