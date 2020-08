Bonus Inps, consigliere Pd esce allo scoperto: “La mia fidanzata lo ha incassato per errore” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Quando sbaglio sono il primo ad ammetterlo, ma il mio è stato un errore di sottovalutazione e non una volontà da ‘furbetto’ a cui ho cercato di rimediare subito”. Nello scandalo nazionale dei “furbetti” che hanno richiesto il Bonus Inps da 600 euro, il consigliere regionale del Pd in Piemonte Diego Sarno si autodenuncia con lungo messaggio su Facebook: “La mia compagna fa questo di lavoro – spiega il dem – da sempre gestisce la contabilità riguardante la mia attività professionale. Quando è uscito il Bonus per gli autonomi, come sempre ha usato la mia partita Iva per provare la procedura e nella contemporaneità di quelle degli altri clienti ha concluso anche la mia per errore”. Quando ne è venuto a ... Leggi su tpi

