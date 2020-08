Bonus Covid: Inps disponibile a fornire i nomi dei parlamentari (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Inps si è detta disponibile a fornire i nomi dei parlamentari che hanno richiesto e ottenuto il Bonus governativo durante il lockdown. Contatti in corso tra l’istituto previdenziale e la Camera dei Deputati per capire come rendere pubblici gli stessi nomi, ma serve il via libera da parte del garante della Privacy. Tra le ipotesi c’è la possibilità di una intermediazione diretta tra la presidenza della Camera e la presidenza dell’Inps, che potrebbe rispondere in caso di interrogazioni parlamentari e in seguito ad un’audizione in Commissione Lavoro. Furbetti del Bonus, Di Maio: "Non ci sono più scuse. È giusto che gli ... Leggi su blogo

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - StefanoFeltri : Un altro, fondamentale, pezzo di @vitalbaa sulla trasparenza come unico antidoto alla discrezionalità del potere, c… - HuffPostItalia : Bonus Covid, il consigliere Pd dà la colpa alla compagna: 'Ho dato i 600 euro in beneficenza' - 1603ina : RT @val_ciarambino: Sui furbetti del bonus Covid in Campania la politica tace. Non una parola da De Luca, da Caldoro, dagli assessori e dai… - zazoomblog : Bonus Covid dalla Lega due pesi e due misure. Solo sospesi i deputati furbetti Murelli e Dara. Ma pretende la testa… -