Bonus Covid, dalla Lega due pesi e due misure. Solo sospesi i deputati furbetti Murelli e Dara. Ma pretende la testa di Tridico che li ha scoperti (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli (nella foto) e Andrea Dara”. A renderlo noto è il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, a proposito dei due parlamentari del Carroccio che hanno chiesto e ottenuto il Bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di partita Iva. “Pur non avendo violato alcuna legge – dice Molinari – è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione”. Secondo Molinari “è incredibile che i vertici dell’Inps non abbiamo versato ai lavoratori che aspettano da marzo quanto dovuto e che ... Leggi su lanotiziagiornale

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - StefanoFeltri : Un altro, fondamentale, pezzo di @vitalbaa sulla trasparenza come unico antidoto alla discrezionalità del potere, c… - HuffPostItalia : Bonus Covid, il consigliere Pd dà la colpa alla compagna: 'Ho dato i 600 euro in beneficenza' - aniello7779 : RT @Mov5Stelle: Alla Lega non bastavano i 49 milioni. A loro insaputa pure il bonus 600 euro. Ma che razza di politici sono coloro che int… - iasius_1 : RT @LaNotiziaTweet: Bonus Covid, dalla #Lega due pesi e due misure. Solo sospesi i deputati furbetti #Murelli e #Dara. Ma pretende la testa… -