Bonus Covid ai parlamentari, sospesi due leghisti: Andrea Dara ed Elena Murelli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due deputati della Lega sono stati sospesi per aver richiesto il Bonus Covid da 600 euro destinato alle partite iva in difficoltà a causa del Coronavirus. Sono Andrea Dara ed Elena Murelli i due leghisti che avrebbero ottenuto il Bonus. Dara è un imprenditore di abbigliamento, mentre Murelli lavora elaborando consulenza finanziarie alle aziende per … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - StefanoFeltri : Un altro, fondamentale, pezzo di @vitalbaa sulla trasparenza come unico antidoto alla discrezionalità del potere, c… - HuffPostItalia : Bonus Covid, il consigliere Pd dà la colpa alla compagna: 'Ho dato i 600 euro in beneficenza' - CorriereTorino : Bonus partite Iva, c’è anche Diego Sarno (Pd) «Ho fatto un errore». Poi si autosospende - Virus1979C : RT @val_ciarambino: Sui furbetti del bonus Covid in Campania la politica tace. Non una parola da De Luca, da Caldoro, dagli assessori e dai… -