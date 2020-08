Bonus bebè in ritardo per il Covid: le indicazioni dell’INPS (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondo la normativa vigente, la domanda per ottenere il Bonus bebè in caso di nuova nascita, adozione o affidamento preadottivo deve essere effettuata entro 90 giorni dal “lieto evento”. Se dovesse essere presentata oltre questo lasso di tempo, il sussidio verrà concesso senza però gli arretrati. Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19, l’Istituto di previdenza è stato costretto prima a chiudere i propri uffici territoriali e poi a concentrare i propri sforzi sull’erogazione dei Bonus e dei sussidi a favore delle categorie maggiormente colpite dalla crisi. Per questo, il Governo ha previsto (tramite il Decreto Cura Italia) la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di tutte le prestazioni erogate dall’INPS, incluso il ... Leggi su quifinanza

borghi_claudio : @gabrieleforcel1 @GuidoCrosetto @InOndaLa7 C'è stato un periodo in cui c'era il bonus bebè. 1000 euro per ogni figl… - giovannicarocc1 : RT @gr_grim: Aspetto con ansia il momento in cui si dirà che i politici non possono chiedere le detrazioni per una ristrutturazione, i dipe… - totera79 : RT @gr_grim: Aspetto con ansia il momento in cui si dirà che i politici non possono chiedere le detrazioni per una ristrutturazione, i dipe… - bordienrico : RT @gr_grim: Aspetto con ansia il momento in cui si dirà che i politici non possono chiedere le detrazioni per una ristrutturazione, i dipe… - filippocecchin2 : RT @gr_grim: Aspetto con ansia il momento in cui si dirà che i politici non possono chiedere le detrazioni per una ristrutturazione, i dipe… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus bebè Bonus straordinario figli fino a 14 anni: requisiti per ottenerlo Corriere della Sera