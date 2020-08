Bonus ai deputati, l'Inps pronto a fornire i nomi: la Camera valuta come ottenerli (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'Inps avrebbe dato la propria disponibilità a fornire i nomi dei parlamentari coinvolti nel caso del Bonus da 600 euro su esplicita richiesta della presidenza di Montecitorio. Sono in corso ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : RT @giusmo1: Bonus ai deputati, l'Inps pronto a fornire i nomi alla Camera - vito22222 : Non perde giorno per dmostrare la sua ignoranza sia istituzionale che tecnica! Deputati del bonus Inps, arrivano i… - giusmo1 : Bonus ai deputati, l'Inps pronto a fornire i nomi alla Camera - d_azione : RT @sruotolo1: #furbetti Tre deputati sarebbero leghisti, 1 #5stelle e l’altro di #ItaliaViva . I 5 avrebbero ottenuto il bonus #Covid. Dov… - Hrodsanto : RT @AugustoMinzolin: In attesa di avere i nomi dei 3 deputati che hanno chiesto il bonus Covid, il primo a dare le dimissioni dovrebbe esse… -