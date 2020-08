Bonus 600 euro, tra i beneficiari il sindaco M5s di Campobasso: “Donati al Comune” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il sindaco M5s di Campobasso, Roberto Gravina, è uno dei politici che hanno beneficiato del Bonus da 600 euro per le partite Iva. Lo ha ammesso lo stesso primo cittadino: “Io non vivo di politica, faccio l’avvocato, ma quella erogazione l’ho immediatamente devoluta al fondo del Comune attraverso un bonifico. La seconda – ha aggiunto – sinceramente non me l’aspettavo, ma sottolineo di averle donate entrambe al Comune”. Gravina ha spiegato infatti che “l’erogazione da parte della Cassa forense viene riconosciuta a chi ha dimostrato di aver avuto un calo del fatturato“. Per questo, ha detto, “mi spiace che si sia ingenerato un problema che a mio avviso non è equiparabile a quello che è accaduto”. L'articolo Bonus ... Leggi su ilfattoquotidiano

