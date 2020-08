Bonus 600 euro, Terzi (Lega): “Non l’ho chiesto, mi avrebbero insultata. Nomi? Non li so, chi lo ha preso dovrebbe fare un gesto importante” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Anche io ho una partita Iva ma mai mi sarei sognata di chiedere il Bonus. Sono sicura che mi avrebbero insultata, quindi non ho nemmeno preso in considerazione questa possibilità”. Così Claudia Terzi, assessora lombarda alle Infrastrutture in quota Lega, commenta il caso dei politici che hanno chiesto e in molti casi ricevuto i 600 euro per i lavoratori autoNomi previsti durante l’emergenza Covid dal Governo. La Terzi sottolinea di aver chiesto i Nomi a Roma, ma di non averne ancora ricevuto nessuno. “La richiesta (del Bonus ndr.) è sicuramente inopportuna, anche se Legale – dice ancora – Chi lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Ubaldo Bocci: 'Il bonus da 600 euro? L'ho preso, ma per fare beneficienza' - fattoquotidiano : Il ferramenta che restituì il Bonus di 600 euro: “Mi hanno dato del fesso. Condanno i politici, hanno perso il cont… - fanpage : Ubaldo #Bocci ha un reddito nel 2019 di 277mila euro. Dice di aver dato i soldi in beneficienza il #bonus600euro - Godot42405938 : RT @Masssimilianoo: Comunque, al di là del fatto che i furbetti del bonus 600 euro siano ignobili, la vicenda Inps dimostra lo stile ricatt… - thinkfree_carlo : RT @lucianocapone: Forse esagera chi dice che la polemica sul bonus 600€ sia stata montata da Tridico per lanciare il referendum sul taglio… -