Bonus 600 euro: sospesi 2 deputati della Lega. Garante privacy: inchiesta sul metodo Inps (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due deputati della Lega, Elena Murelli e Andrea Dara, sono stati sospesi dal partito per la vicend dei 600 euro di Bonus Covid. Intanto il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni all'Inps e ha aperto una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall'Istituto Leggi su firenzepost

