Bonus 600 euro, Riccardo Molinari tuona: “Licenziate presidente Inps” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo le polemiche sul Bonus di 600 euro percepito da alcuni deputati Riccardo Molinari si scaglia contro Pasquale Tridico. Continuano le forti polemiche sui parlamentari che hanno percepito il Bonus di 600 euro erogato dal Governo durante il lockdown. Tra chi sostiene che i deputati non hanno violato nessuna norma e chi fa notare che si tratta di una questione morale tutti spiegano la propria visione della faccenda. Anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, non si tira indietro. Dopo aver reso noto che i due deputati leghisti che hanno percepito il Bonus sono stati sospesi Molinari si lancia contro l’INPS. Secondo il deputato infatti Pasquale Tridico, presidente ... Leggi su bloglive

borghi_claudio : Ma perchè si continua a dire che chi ha preso il bonus dei 600 euro 'li ha sottratti a qualcun altro'? L'ho appena… - fattoquotidiano : Bonus 600 euro, Morra: “Forze politiche condannano Tridico e controlli dell’Inps. Ma stiamo scherzando? Paese alla… - HuffPostItalia : Ubaldo Bocci: 'Il bonus da 600 euro? L'ho preso, ma per fare beneficienza' - LorenzoOlivier : RT @fattoquotidiano: Ci sono tre parlamentari che hanno beneficiato del bonus 600 euro pensato per aiutare le partite Iva e questi due gior… - GAcquistapace : RT @livornosilega: Sindaco di Campobasso (@M5S_Camera) ha preso bonus 600 euro: “Li ho dati in beneficenza” -