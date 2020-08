Bonus 600 euro, la richiesta di questi politici ha il sapore di un furto con destrezza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le richieste all’Inps del contributo di 600€ e 1000€ per le difficoltà di reddito incontrate durante la vicenda Covid-19 di parlamentari e consiglieri regionali, compreso pure un presidente, (tutti doverosamente in minuscolo) – in possesso di Partita Iva – riaprono il tema dell’art. 54 della Costituzione: “Tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di compierle, con disciplina e onore”. Ci sono cose che non si spiegano, ovvero per quanto ci si affanni a spiegarle con le giustificazioni più assurde e vili come sta accadendo in Veneto a ben 3 consiglieri regionali leghisti caduti in tentazione, 1 addirittura vice-presidente della giunta Zaia: “La richiesta è avvenuta a mia insaputa”, “Li ho devoluti al mio territorio”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

