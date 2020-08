Bonus 600 euro ai parlamentari: l'irrisolta contrapposizione tra privacy e trasparenza (Di mercoledì 12 agosto 2020) di Luigi Oliveri Egregio Titolare, nel nostro ordinamento giuridico si è introdotta l'eterna battaglia tra la trasparenza (disclosure, si direbbe in latinorum) e diritto alla riservatezza, E, come sempre, grazie ad un quantitativo spaventoso di norme e regole ridondanti, pletoriche e ricche di incisi e deroghe, alla fine spesso le regole si applicano ai nemici, ma si interpretano per gli amici o, comunque, per quelli che si ritiene opportuno “non disturbare”. Il caso dei 5 (...) - Politica / privacy, Bonus, parlamentari, trasparenza, , Partita Iva Leggi su feedproxy.google

