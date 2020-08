Bonus 600 euro ai “furbetti” della politica, spunta l’ottavo nome (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre impazza la polemica sui 5 deputati di Montecitorio (qualcuno ora dice 3…) e dopo che Il Fatto Quotidiano ha inviato una lettera al presidente dell’Inps Pasquale Tridico affinché vengano divulgate le generalità dei politici coinvolti, si allunga la lista dei nomi dei consiglieri locali che hanno fatto richiesta del Bonus 600 euro destinato dal decreto Cura Italia alle partite Iva durante l’emergenza Covid. Dopo i primi 7 nomi di cui vi abbiamo raccontato, di cui una consigliera milanese in quota Milano Progressista e ben sei leghisti (tre veneti, due piemontesi e un toscano), ecco che spunta un altro piemontese, questa volta del Pd. Che, sì, si autodenuncia, ma mette le mani avanti mettendo in mezzo la compagna. Diego Sarno, consigliere regionale del Partito Democratico in Piemonte, eletto ... Leggi su quifinanza

HuffPostItalia : Ubaldo Bocci: 'Il bonus da 600 euro? L'ho preso, ma per fare beneficienza' - fattoquotidiano : Il ferramenta che restituì il Bonus di 600 euro: “Mi hanno dato del fesso. Condanno i politici, hanno perso il cont… - fanpage : Ubaldo #Bocci ha un reddito nel 2019 di 277mila euro. Dice di aver dato i soldi in beneficienza il #bonus600euro - Maury_196 : RT @Misurelli77: Maledetti immigrati clandestini che fanno la pacchia con il #bonus600 Euro,Wi-Fi gratis,telefonini di ultima generazione e… - AlexZive : @myrtamerlino la proporzione reddito /bonus P.IVA per un parlamentare é 22:1 (fate 13.000/600). Siccome la ratio er… -