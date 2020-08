Bonus 1000 euro, il caso degli agenti di commercio. Su 24mila domande 13mila respinte: “Calo di provvigioni insufficiente” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono l’unica categoria che ha l’obbligo di versare contributi – oltre che all‘Inps – anche a un secondo ente, l’Enasarco. Per costruirsi una pensione complementare, cosa che per tutti gli altri lavoratori è volontaria. Così durante l’emergenza Covid gli agenti di commercio si sono trovati davanti a un bivio: a chi chiedere i Bonus da 600 euro per marzo e aprile e poi quello da 1.000 euro previsto per maggio? All’istituto nazionale di previdenza o alla Fondazione vigilata da ministero del Lavoro e dell’Economia? Risposta: in teoria a entrambi. Perché avevano diritto sia all’indennità Inps sia – ma a patto di rispettare alcuni paletti – alle “erogazioni straordinarie Covid 19” messe in campo da ... Leggi su ilfattoquotidiano

