Bologna, sirene straniere per Orsolini e Skov Olsen: i dettagli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Riccardo Orsolini e Skov Olsen potrebbero lasciare il Bologna: Borussia Dortmund e Besiktas sui due giocatori Il nome di Riccardo Orsolini ha fatto girare la testa a varie big. Il giovane è stato corteggiato da club di Premier e di Liga, ma non solo: anche dalla Bundesliga ha avuto richieste e in particolare dal Borussia Dortmund. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’ala ha detto (al momento) di no all’offerta del club giallonero. La sua decisione è stata presa per due motivi: perché vuole giocarsi a Bologna le possibilità di andare a Euro 2021 e perché l’opzione della Juve di pareggiare un’eventuale offerta è scaduta lo scorso 10 luglio. Ma Orsolini non è ... Leggi su calcionews24

LECCE - Il presidente Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino hanno sfruttato la giornata di ieri per approfondire l’analisi della situazione, prima di mettere nero su bianco, ma oggi dovrebbe arri ...

Cagliari, Simeone pericolo Bologna: Mihajlovic vuole l’argentino

Per mister Di Francesco l’incognita più grade del reparto avanzato è Giovanni Simeone e le sirene che arrivano da Bologna. L’argentino, infatti, dopo un ottima stagione in Sardegna: 37 partite, 12 goa ...

