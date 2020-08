Bollettino oggi, mercoledì 12 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Bollettino relativo all’emergenza Coronavirus in Italia, regione per regione, aggiornato a mercoledì 12 agosto. Il Ministero della Salute ha pubblicato il consueto bilancio di fine pomeriggio, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, lasciando spazio a considerazioni sulla curva epidemiologia riguardante la penisola nostrana. oggi si registrano 481 nuovi contagi (ieri 412), 10 morti (ieri 6), 236 guariti (ieri 213), 52.658 tamponi (ieri 40.642), 230 malati in più (totale 13.791), 4 pazienti in più in terapia intensiva (totale 53). ECCO LA TABELLA, regione PER regione, AGGIORNATA A MERCOLEDÌ ... Leggi su sportface

