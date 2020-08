Bollettino Covid 12 agosto: 481 nuovi contagi accertati (Di mercoledì 12 agosto 2020) Bollettino Covid 12 agosto: il ministero della salute ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore. Salgono i casi in Lombardia (102), con Puglia e Toscana a quota 33 nuovi contagi. 481 contagi accertati in più e dieci vittime: questo il bilancio del Bollettino rispetto ai dati di ieri. In terapia intensiva 4 pazienti in più mentre nelle Marche c’è un’impennata di nuovi positivi (16). A preoccupare, a livello nazionale, sono anche i vari focolai tra gruppi di ragazzi che tornano dalle vacanze, per la maggior parte dei casi da paesi esteri. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ilaria D’Amico lascia il calcio: l’annuncio Bollettino ... Leggi su bloglive

