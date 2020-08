Bloodborne per PC si avvicina? Il gioco sarebbe stato sottoposto a nuovi playtest a luglio (Di mercoledì 12 agosto 2020) La presunta versione PC di Bloodborne sarebbe stata presumibilmente sottoposta a un grande ciclo di playtest il mese scorso.PC Gaming Inquisition, che ha parlato del porting del gioco PS4 a giugno, ha recentemente rivelato che questo round di playtest ha affrontato la maggior parte dei problemi riscontrati.Stando a quanto emerso, "c'è stato un altro grande round di playtest per il porting su PC a luglio per risolvere i problemi che sono stati rilevati durante i precedenti test".Leggi altro... Leggi su eurogamer

