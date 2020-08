Black Platinum Gold, è napoletana la prima piattaforma d’aste per il luxury (Di mercoledì 12 agosto 2020) Black Platinum Gold è la prima piattaforma di aste dedicata all’affascinante mondo del lusso, con un approccio rivoluzionario che offre al consumatore finale occasioni imperdibili da parte di brand unici sul mercato. Con le sue proposte, la nuova piattaforma è in grado di rispondere alle esigenze di una nicchia di consumatori particolarmente attenta e preparata, costantemente alla ricerca del meglio per se’ e per la propria vita, intenditori e fruitori di una bellezza assoluta in ogni ambito. E’ il lusso il motore principale che muove Black Platinum Gold, il comune denominatore di ogni asta che viene accuratamente organizzata solo con partner selezionati, attraverso accordi dedicati e su misura. Uno ... Leggi su ildenaro

