Bimbo rom venduto dal padre a Ostia: la mamma lo ha rapito dall’ospedale (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ stato portato via dalla madre il bambino rom di 3 anni che a fine luglio venne offerto per prestazioni sessuali in cambio di soldi dal padre ai turisti sul lungomare di Ostia. Portato via senza autorizzazione dell’ospedale: meglio dare ad ogni cosa il suo nome, il bambino rom che era stato offerto dal padre ai bagnanti di Ostia per prestazioni sessuali in cambio di pochi soldi, è stato rapito dalla madre. Un’azione evidentemente premeditata dal momento che la 18enne andava a trovare il piccolo al Grassi, ogni giorno, senza mai dare segni di nervosismo. Il piccolo era ricoverato all’ospedale per accertamenti. Martedì mattina la donna lo ha prelevato senza permesso e i medici hanno avvisato la polizia. La Procura di Roma ha quindi ... Leggi su chenews

