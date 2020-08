Bimbo rom messo 'in vendita' dal padre a Ostia, la mamma lo porta via dall'ospedale senza autorizzazione (Di mercoledì 12 agosto 2020) commenta E' stato portato via senza autorizzazione dalla madre il bambino rom di 3 anni che a fine luglio venne offerto per prestazioni sessuali in cambio di soldi dal padre a un turista sul lungomare ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Bimbo rom messo 'in vendita' dal padre a Ostia, la mamma lo porta via dall'ospedale senza autorizzazione #roma… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Il padre aveva cercato di venderlo ai bagnanti di Ostia in cambio di favori sessuali. L'orrenda odissea del piccolo non è a… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Bimbo rom messo 'in vendita' dal padre a Ostia, la mamma lo porta via dall'ospedale senza autorizzazione #roma https:… - Claudoc3 : RT @francescatotolo: Secondo il Corriere della Città, la madre rom del piccolo di 3 anni, che il padre ha cercato di vendere a #Ostia, si s… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Bimbo rom messo 'in vendita' dal padre a Ostia, la mamma lo porta via dall'ospedale senza autorizzazione #roma https:… -