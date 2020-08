Bielorussia, un altro manifestante morto dopo essere stato arrestato durante gli scontri. Fermato e rilasciato un attivista italiano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le proteste in Bielorussia seguite alla rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko registrano un altra vittima tra i manifestanti che da giorni ormai si scontrano con le forze dell’ordine che stanno usando il pugno di ferro per reprimere il dissenso che si è allargato ad almeno 25 città. Il Comitato Investigativo bielorusso ha dichiarato che il dimostrante, un 25enne, era stato Fermato domenica a Gomel e condannato a dieci giorni di reclusione. Nella notte, una nuova ondata di proteste ha portato all’arresto di altri mille manifestanti e al ferimento di 51 persone. A Minsk si sono alzate le barricate contro la polizia, mentre le autorità confermano l’utilizzo da parte della polizia di armi da fuoco, manganelli, granate stordenti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Per paura di ... Leggi su ilfattoquotidiano

