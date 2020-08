Bielorussia, morto un manifestante che era stato arrestato (Di mercoledì 12 agosto 2020) È morto uno dei manifestanti arrestati in Bielorussia durante le proteste dopo la contestata vittoria nelle elezioni presidenziali di Aleksander Lukashenko, definito “l’ultimo dittatore d’Europa”, che si avvia al sesto mandato alla guida del paese. Il manifestante 25enne era stato arrestato domenica nella città di Gomel e condannato a 10 giorni di carcere. Lo hanno reso noto le autorità locali e lo riporta l’agenzia Agi. Le proteste contro le elezioni del 9 agosto in Bielorussia proseguono da tre giorni, don barricate nelle strade di Minsk, oltre 6 mila arresti, 72 ore di blocco di internet , decine di feriti e almeno tre morti (secondo stime indipendenti). Oggi le donne nella capitale, Minsk, e in altre zone del Paese, sono ... Leggi su tpi

