Bielorussia, manifestanti e giornalisti incarcerati e picchiati: altri mille arresti nella notte. Fermato e rilasciato un attivista italiano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Precipita la situazione in Bielorussia. nella notte, una nuova ondata di proteste contro i risultati delle elezioni che hanno riconFermato il presidente Aleksandr Lukashenko al potere ha portato all’arresto di altri mille manifestanti e il ferimento di 51 persone. Si riportano manifestazioni in almeno 25 città. A Minsk si sono alzate le barricate contro la polizia, mentre le autorità confermano l’utilizzo da parte della polizia di armi da fuoco, manganelli, granate stordenti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Per paura di essere arrestate, molte persone non chiedono nemmeno l’assistenza medica negli ospedali. Quasi 30 giornalisti sono stati incarcerati. Tre sono già stati condannati a 10-15 ... Leggi su ilfattoquotidiano

