Bielorussia, la polizia arresta 1000 persone e spara sui manifestanti (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Bielorussia, a seguito delle elezioni di domenica 9 agosto, sta vivendo nel caos: le manifestazioni di dissenso non cessano e la polizia usa armi da fuoco. Le elezioni della scorsa domenica in Bielorussia, dove il presidente in carica è stato riconfermato con un’alta percentuale di voti, sta creando una serie di tumulti nel Paese. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

