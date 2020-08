Bielorussia, la catena di solidarietà per protestare contro gli arresti – Video (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vanno avanti le proteste e le manifestazioni in Bielorussia dopo la rielezione di Alexander Lukashenko, al potere da 26 anni, con l’80% dei voti nelle presidenziali secondo gli exit poll. Con i leader dell’opposizione in esilio all’estero – l’ultima a lasciare il paese è stata Svetlana Tikhanovskaya, rifugiatasi in Lituania dopo essere stata detenuta brevemente dalla polizia – i manifestanti continuano a contestare i risultati elettorali. Ma protestano anche nel tentativo di far rilasciare chi – tra i loro amici e parenti – è stato arrestato. Secondo il ministero dell’Interno bielorusso, sono almeno 6mila le persone arrestate durante le ultime tre notti di proteste, ma potrebbero essere molte di più. Arrestati anche decine di giornalisti: il direttore di Наша ... Leggi su open.online

Una catena umana formata da 200 donne vestite di bianco, con fiori in mano, il volto coperto dalle mascherine per proteggersi dall’epidemia di Covid-19, è stata formata nel centro di Minsk per protest ...

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha vinto le elezioni presidenziali bielorusse con l'80,23% dei voti, secondo i dati preliminari presentati da Lidia Yermoshina, capo della commissione ele ...

