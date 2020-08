Bielorussia, Farnesina: freelance arrestato è stato liberato (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Farnesina conferma che il giornalista freelance italiano fermato dalle Autorità bielorusse nei giorni scorsi è stato liberato e si trova ora nell`Ambasciata d`Italia a Minsk. "Sono stato arrestato dalla polizia militare bielorussa, e dopo quasi 3 giorni (60 ore) senza cibo e poca acqua sono libero. Sto bene". Lo racconta in un video girato nell'ambasciata italiana Minsk e postato sulla sua pagina Facebook, Claudio Locatelli, il reporter italiano fermato mentre seguiva le proteste in Bielorussia. "L'Italia ha fatto un gran lavoro", aggiunge il freelance riferendosi al suo rilascio e annunciando che riferirà i dettagli del suo arresto una volta rientrato in Italia. Leggi su ilfogliettone

“Sono appena stato liberato dall’ambasciata italiana qui a Minsk con un grosso sforzo”. Inizia così il video in cui Claudio Locatelli, media-attivista bergamasco di Curno, che in passato ha combattuto ...

Bielorussia, fermato e rilasciato reporter italiano. “Brutalmente arrestato”

Un giornalista freelance italiano è stato fermato nei giorni scorsi in Bielorussia ma è già stato rilasciato e ora si trova nell’ambasciata d’Italia a Minsk. Ne dà notizia la Farnesina, ripresa da Ans ...

