Biden sceglie Kamala Harris per la vicepresidenza USA (Di mercoledì 12 agosto 2020) Presidenziali USA: Joe Biden sceglie la "combattente" Kamala Harris come sua vice. Trump la definisce una "radicale di sinistra" pronta a imporre "triliardi di dollari di tasse" La senatrice democratica Kamala Harris e' stata proposta alla vicepresidenza dal candidato Dem alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti previste per novembre, Joe Biden. Avvocatessa 55enne nata a Oakland, nello…

