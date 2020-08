Biden ha scelto: Kamala Harris sarà la sua vice (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden ha scelto, Kamala Harris sarà la sua vice. Prima donna di colore a ricoprire questo ruolo, la Harris, insieme a Biden, dovrà cercare di riunire e ricostruire l’America. Joe Biden ha scelto la sua vice Il momento tanto atteso è arrivato. Il candidato democratico Joe Biden ha … Leggi su periodicodaily

